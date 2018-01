"Giovani terre contese: tre secoli di fortificazioni nel delta del Po" al Museo della Terza Armata

Il Comando Forze Operative Nord con il Museo Storico della III Armata ed il Centro Ricerca e Documentazione del Delta (CE.RI.DO), in collaborazione con l’Archivio di Stato di Rovigo, la Fondazione Scolastica Carlo Bocchi e la Fondazione Ca' Vendramin, hanno organizzato la Mostra "Giovani terre contese: tre secoli di fortificazioni nel delta del Po" che verrà esposta dal 4 febbraio al 2 marzo al Museo Storico della III Armata presso il Palazzo Camerini in Padova (Via Altinate, 59).

La ricca esposizione, assolutamente inedita e accompagnata da un pieghevole bilingue, si avvale di una ricchissima documentazione proveniente da Archivi di Stato, Biblioteche, Istituti di Cultura, spesso sconosciuta e che ha permesso ad un appassionato ricercatore di siti militari storici di individuare sul terreno per la prima volta antiche postazioni militari (fortini, forti, batterie, linee telegrafiche a scopo militare) che vanno dal 1632 al 1918.

INFORMAZIONI

ORARI

martedì - giovedì 9 - 12 / 14 - 17.30

venerdì 9 - 12.30

domenica 9.30-12.30 / 15.30 - 18.30

sabato e lunedì chiuso.

Ingresso libero.