"Terre di Fiaba, 80 illustrazioni da esplorare", mostra a Villa Pisani di Monselice

Terre di Fiaba, 80 illustrazioni da esplorare

Villa Pisani - Monselice

dall'1 marzo al 2 aprile

“Terre di Fiaba. 80 illustrazioni da esplorare”

Mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia di Sarmede

Un viaggio nelle terre della fantasia di tanti illustratori del panorama internazionale

La mostra è curata da Monica Monachesi in collaborazione con la Fondazione Štěpán Zavřel di Sarmede

Mostra d'illustrazione - visite didattiche - laboratori creativi - letture animate - proiezioni di film di animazione

Villa Pisani ospita la mostra “Terre di Fiaba, 80 illustrazioni da esplorare”. Un’antologia di favole tratta dalla collana “Le immagini della fantasia”, edita da Franco Cosimo Panini in collaborazione con la Fondazione S. Zavřel.

La mostra a cura di Monica Monachesi per la Fondazione Štěpán Zavřel, è una proposta di Euganea Movie Movement e del comune di Monselice, con il patrocinio della Nuova Provincia di Padova e il contributo di Far Magia.

Partner del progetto molte realtà che lo hanno condiviso: libreria Fahrenheit, libreria per ragazzi Pel di Carota, casa editrice CameloZampa, associazione Melià e associazione I Fantaghirò.

Orari di apertura

La mostra rimarrà aperta dal 1° marzo al 2 aprile

Orari feriali 9-17.30

Orari festivi 9-13 e 14-18

Biglietti

intero: 4 euro

ridotto 6-12 anni, studenti universitari, over65 e con tessera Euganea Movie Movement: 3 euro

0-5 anni: entrata libera

Attività laboratoriali: 3 euro, gratuito con biglietto della mostra

Proiezioni a ingresso gratuito

Euganea Movie Movement

“Da qualche mese Villa Pisani è la sede di Euganea Movie Movement, un nuovo centro culturale di promozione e formazione audiovisiva e artistica. Siamo convinti - afferma Marco Trevisan, presidente di Euganea Movie Movement - che il percorso di innovazione sociale e culturale passa anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini in attività di riscoperta del territorio attraverso molteplici iniziative: visite guidate, mostre, rassegne cinematografiche e teatrali, attività laboratoriali. Molte le realtà del territorio che hanno risposto positivamente all'iniziativa proposta".

Vetrine d’artista

Grande apertura da parte dei commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa Vetrine d’artista. Per tutto il periodo della mostra, infatti, sulle vetrine dei negozi della città saranno realizzate, da giovani artisti del territorio, illustrazioni che reinterpretano le fiabe proposte nella mostra.

Un’istallazione visiva che percorre le vie di Monselice raccontando tradizioni e costumi di tutti i paesi.

L'obiettivo della mostra

La mostra vuole essere un’occasione per promuovere quei valori legati alla condivisione, alla socialità e alla cittadinanza, presupposti di una cultura che percepisca la differenza non come limite di relazione ma come un diritto e soprattutto una risorsa.

Dalla straordinaria ricchezza della mostra nascono le attività didattiche appositamente studiate per le scuole materne, primarie, secondarie di primo grado. Imparare a leggere le immagini, viaggiare con il pensiero grazie all’ascolto di fiabe tradizionali e racconti moderni e scoprire come si realizza un libro illustrato con oltre 80 illustrazioni, realizzate da artisti

provenienti da tutto il mondo, i bambini sono accompagnati, attraverso le fiabe, alla lettura delle opere e alla scoperta delle tecniche pittoriche.

Attività collaterali

Nella suggestiva Villa Pisani di Monselice, per tutta la durata della mostra, in programma laboratori ideati e curati da realtà del territorio. Non mancheranno quattro appuntamenti con i grandi film di animazione in grado di parlare a diversi pubblici, di offrire insegnamenti e spunti, e soprattutto di farci perdere davvero in una favola in cui anche la magia è credibile. Un ritorno alla favola capace di far tornare bambini i più grandi e far sentire adulti i più piccoli.

Programma completo

Sabato 3 marzo

Ore 16.30 - proiezione

KUBO E LA SPADA MAGICA di Travis Knight

Il film racconta la storia di un ragazzino cantastorie in un Giappone medievale fantastico, con il potere di dare vita agli origami con la musica del suo shamisen. Un giorno, il ragazzo decide di partire per un epico viaggio allo scopo di svelare i segreti della sua eredità e riunire la sua famiglia.

Domenica 4 marzo

Ore 16 - lettura animata (dai 6 ai 10 anni)

EINSTEIN. LAMPI DI GENIO a cura di Romina Ranzato di Barabao Teatro in collaborazione con Libreria Fahrenheit

A partire dalla colonna edita da Editoriale Scienza, un racconto animato dedicato alla figura del grande scienziato Albert Einstein. Un pomeriggio per assaporare deliziose scoperte e succulenti esperimenti.

Sabato 10 marzo

Ore 15 - lettura e laboratorio motorio (dai 3 ai 7 anni)

PICCOLO PASSI D’AFRICA a cura dell’Associazione Melià

Un viaggio alla scoperta dell’Africa attraverso la lettura di Kirikù e la strega Karabà; ci faremo guidare dalla musica e dalla danza per incontrare un mondo ricco di sorprese.

Ore 16.30 - proiezione

OCEANIA di Ron Clements e John Muske

Ambientato in Oceania, in un’isola della Polinesia, il film racconta le avventure di una giovane principessa piuttosto vivace che si imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo.

Domenica 11 marzo

Ore 10.30 - laboratorio creativo (dai 4 ai 99 anni)

SULLE RUOTE CON TOM a cura della libreria per ragazzi Pel di Carota

Un grande palazzo, tanti piani e sotto un garage pieno di mezzi di locomozione con i quali partire in viaggio!

Ore 15 - lettura e laboratorio creativo (dai 7 ai 99 anni)

SETTE VOLTE SETTE a cura della libreria per ragazzi Pel di Carota

Sette bambini di tutto il mondo, sette gatti... Ancora Rodari per raccontare il mondo di ieri e oggi.

Sabato 17 marzo

Ore 15 - scrittura creativa (dai 9 ai 14 anni)

ANCHE LA MUSICA…VIAGGIA! A cura della casa editrice Camelozampa

Un laboratorio che si basa sui brani tratti dai libri della serie Talent Angels, che racconta di un Talent Show le cui puntate si svolgono ogni volta in una città diversa del mondo.

Ore 16.30 - proiezione

IL LIBRO DELLA VITA di Jorge Gutierrez

Domenica 18 marzo

Ore 15 - laboratorio creativo e di manipolazione (dai 5 agli 8 anni)

LA NATURA DELL’ARTE

Riproduciamo le scene di Cappuccetto Rosso con immagini, fiori, foglie e colori

A cura di Francesca Bozza de Il posto dei fiori in collaborazione con Far Magia

Sabato 24 marzo

Ore 16 - Spettacolo di teatro (dai 4 anni)

LA BELLEZZA DEL RE di Henriette Bichonnier.

C'era una volta un re molto bello, innamorato solo della propria bellezza, che non sopportava che i suoi sudditi fossero più belli di lui. Tutti presto impararono a farsi brutti apposta, e il reame divenne un vero orrore. Testo adattato e recitato da Erika Vianello de I Fantaghiró in collaborazione con Far Magia

Domenica 25 marzo

Ore 10.30 - laboratorio creativo (dai 4 agli 8 anni)

A CACCIA DI SEGNI…

Impariamo ad usare il pennino e la china per creare la nostra piccola opera d’arte. A cura di Chiara Veronesi

Ore 15 - laboratorio creativo (dai 4 agli 8 anni)

IL DONO DI VEDERE

Sperimentiamo la tecnica del collage con la carta velina, con le carte più strampalate e psichedeliche che si possano immaginare. Il risultato sarà una sorprendente esplosione di colori!

Sabato 31 marzo

Ore 16.30 - proiezione di corti di animazione presentati a EUGANEA FILM FESTIVAL che raccontano culture e terre lontane

Informazioni

Villa Pisani / Euganea Movie Movement

Riviera Belzoni, 22 - Monselice

info@villapisanimonselice.it

www.villapisanimonselice.it

