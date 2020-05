Territorio e prodotti tipici: Sotto il Salone, il luogo ideale per promuovere la rinascita di Vo’

Vo' è un piccolo comune del Parco dei Colli Euganei con 3300 residenti tornato alla ribalta e conosciuto in tutto il mondo come il primo epicentro europeo del Covid 19, ma ora è il luogo più sicuro e più sano d’Italia e forse d’Europa. Vo,’ è anche la città del vino e uno dei tanti luoghi belli dei colli Euganei. In questa stagione di primavera presenta un paesaggio mozzafiato, tra alberi di ciliege colore rosso fuoco, ulivi e tralci dei vigneti in fioritura.

Contribuire alla rinascita

Giovanna Strazzacappa racconta: «Sto vivendo anch’io questa lunga prigionia iniziata quando si è verificato il primo caso di Covid 19 a Vo’. Io sono nata a Vo’ abito in questo bellissimo posto dei colli Euganei e proprio perché ci vivo, ho un legame affettivo con questa terra che mi ha visto crescere. Ecco perché voglio contribuire alla sua rinascita.

Cosa si può fare?

Anche la mia azienda è chiusa e in questi giorni e vedendo il tracollo dell’economia e la grande crisi delle aziende vitivinicole del territorio (ma non solo), mi sono posta una domanda: cosa posso fare per aiutare Vo’? Le piccole aziende di produttori? Cosa posso fare per la mia regione, il Veneto, che tanto amo?

L'idea

Ho pensato di proporre i migliori vini e non solo creando due punti vendita, due vetrine suggestive in due bellissime e importanti realtà Cortina d’Ampezzo "Perla delle Dolomiti" e Sotto il Salone di Padova in Piazza delle Erbe una volta Piassa del vin».

La presentazione

Sabato 30 maggio, ore 11, Sotto il Salone 45 si terrà la presentazione presso il punto vendita sia dei prodotti tipici e sia la promozione del territorio del Comune di Vo’.

Info web

