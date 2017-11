“Terrorismo, violenza politica e radicalizzazione”, incontro al Bo e al Teatro Ruzante

“Terrorismo, violenza politica e radicalizzazione. Dal “secolo breve” al XXI secolo” è il titolo del convegno che si terrà a Padova nelle giornate di giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre organizzato scientificamente da Paolo Graziano, Alba Lazzaretto e Valentine Lomellini docenti dell’Ateneo patavino e il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazionali dell’Università di Padova.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'INCONTRO

Obiettivo del convegno sarà tracciare una linea di continuità intorno al tema della violenza politica, nella storia del XX e XXI secolo. Partendo dai gruppi armati in Italia prima della Grande Guerra, si analizzeranno le specificità del terrorismo italiano e quello che anche l’Università italiana è stata in termini di laboratorio di violenza politica negli anni Settanta.

Ciò darà la possibilità di trattare in maniera comparata cosa è il terrorismo ideologico e confrontarlo con il terrorismo islamista. Non solo, attraverso gli interventi dei relatori, si farà il punto sulla radicalizzazione islamica in Italia, sulla crisi del secolarismo e l’emergere dell’Islam politico negli anni ‘70 e, non ultimo, capire il salafismo e la radicalizzazione nel caso egiziano.

Giovedì 30 novembre dalle ore 15 in Aula Nievo di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, interverranno Carlo Fumian, Matteo Millan e Renzo Guolo dell’Università di Padova con e Giovanni Mario Ceci dell’Università Roma Tre.

Venerdì 1 dicembre dalle ore 9 in Teatro Ruzante di Riviera Tito Livio a Padova sarà la volta di Leila El Houssi, Massimo Campanini, Bernhard Blumenau e Giuseppe Acconcia.