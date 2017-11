"Terzo Tempo - lo spirito del rugby", una giornata di festa e musica allo Stadio Euganeo

Sabato 25 novembre dalle ore 15, in occasione del Test Match Italia-Sudafrica che vede la Nazionale italiana di rugby incontrare la Nazionale del Sudafrica, allo Stadio Euganeo si svolge una giornata di sport, ristorazione e intrattenimento con "Terzo Tempo - lo spirito del rugby".

SCOPRI TUTTO SULLA PARTITA

Sarà una giornata di animazione, ristorazione, musica e sport fino a dopo il match, che per la quarta volta nella sua storia, vede l’Italia impegnata nell’impianto di viale Nereo Rocco, dove sinora non ha mai vinto.

Sono attese migliaia di spettatori e sportiv e anche la curva sud diventerà agibile per ospitare i tanti ospiti.

MUSICA

Non mancherà la musica dal vivo con i 5THSeason, formazione veronese già opening act in tutta Italia per gli American Hitmen di X Factor USA, i MUD (Michele Negrini ed Elia Garutti) e il loro mix di blues, canzone d’autore, reggae, beatboxing. Sul palco poi il grunge rivisitato degli Overdose che in passato hanno affiancato anche Gilby Clarke (ex Guns'n'Roses) sul palco, e Andrea Brunni Project, cantautore, chitarrista, tastierista, improvvisatore e intrattenitore che si ispira allo stile classico del folk rock, contaminato dal funky, dal pop e dal rap.

FOOD & BEVERAGE

La ristorazione prevista per il pomeriggio del 25 novembre sarà straordinaria, con prodotti food & beverage dislocati lungo le diverse postazioni degli spalti. È garantita una fornitura speciale di burgers, panini, snack e bibite per ogni settore dello stadio.