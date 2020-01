"I tesori del Selvatico", tutti i lavori compiuti fin d'ora presentati al museo agli Eremitani

L'Associazione Amici del Selvatico è lieta di invitare tutti alla confernza

"I Tesori del Selvatico"

giovedì 16 gennaio 2020, alle ore 17

sala del Romanino dei Musei Civici

piazza Eremitani 8, Padova

Dettagli

A due anni dalla chiusura della storica sede storica in Largo Meneghetti, e in attesa dell'inizio dei lavori di restauro per il ritorno della didattica nell'antico edificio jappelliano, l’Associazione Amici del Selvatico ha promosso l'incontro con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso per far conoscere il prezioso lavoro di studio, catalogazione e messa in sicurezza fin qui compiuto.

Nel corso della conferenza verrà presentato il volume degli Atti della giornata di studio (1 dicembre 2017), La scuola delle arti Pietro Selvatico. 150 anni di storia a Padova, a cura di Luisa Attardi.

Programma

ore 17

Saluti istituzionali:

Andrea Colasio , Assessore alla Cultura

, Assessore alla Cultura Elio Armano , Presidente Amici del Selvatico

, Presidente Amici del Selvatico Enrico Ghion, Dirigente Scolastico del Selvatico

interventi:

Monica Pregnolato, Soprintendenza

Il patrimonio del Selvatico: i provvedimenti di tutela

Elisa Longo, Soprintendenza

Il corpus di disegni: "Rilievi di Antiche Fabbriche Padovane"

Info web

https://www.facebook.com/istitutodarteselvatico/

http://www.amicidelselvaticoonlus.eu/wp-content/uploads/2020/01/I-TESORI-DEL-SELVATICO-invito.jpg