"Tessere la cura - Elementi per la pratica della psicoanalisi", Roberto Pozzetti a Padova

Sabato 14 aprile alle ore 16.30 alla Libreria Laformadelibro Roberto Pozzetti presenta "Tessere la cura - Elementi per la pratica della psicoanalisi", a cura di ParolePsiche - Studio di Psicologia e Psicoterapia Padova.

Discutono con l'autore:

prof. Mario Galzigna (Università Ca' Foscari Venezia)

dott.ssa Anahi Erbetta (Psicoterapeuta - Universidad Nacional de La Plata - UCALP -Argentina)

dott. Marco Lottici (Psicoterapeuta - Padova)

Il libro

L'incontro "Tessere la cura. Elementi per la pratica della psicoanalisi" mostra con chiarezza il funzionamento efficace della cura psicoanalitica basato sulla regolarità di un dispositivo imperniato sul potere della parola.

Il libro descrive il funzionamento della cura psicoanalitica secondo l'orientamento lacaniano. Cosa avviene nello studio di uno psicoanalista? Come si struttura il passaggio dalla richiesta di aiuto clinico, centrata su un sintomo, alla domanda di analisi? Quale è la peculiarità del funzionamento delle sedute secondo l’orientamento psicoanalitico lacaniano?

Al centro di questo libro ci sono i fondamentali concetti teorici dell’esperienza analitica: il campo del linguaggio come condizione dell’inconscio, l’amore di transfert, il transfert negativo, la pulsione nella sua differenza rispetto all’istinto basata sull’articolazione fra bisogno, domanda e desiderio.

Questo volume si rivolge non soltanto a chi lavora già in un contesto clinico ma anche a quanti si apprestano a praticare la psicoanalisi nei prossimi anni, una volta concluso il loro percorso di studi.

L'autore

Roberto Pozzetti esercita come psicoanalista a Como. Ha tenuto lezioni all’Università di Pavia, Bologna e dell’Insubria di Como e in alcuni istituti di specializzazione in psicoterapia. É attualmente membro della Segreteria di Milano-Lombarida della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e presidente dell’associazione di promozione sociale InOut. Lavora come consulente tecnico d’Ufficio del Tribunale di Como. Autore di numerose pubblicazioni e articoli sulla psicoanalisi contemporanea.