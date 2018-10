Test ammissione universitaria per aspiranti dottori, incontro al Musme

Aspiranti dottori al Musme venerdì 26 ottobre alle 15. Incontro gratuito per prepararsi e chiarire ogni dubbio sul test di ammissione universitaria a numero chiuso alle facoltà dell’area medica e sanitaria.

Il programma prevede:

indirizzi e suggerimenti di carattere generale per la risoluzione dei test a risposta multipla;

somministrazione, grazie all’utilizzo di sistemi didattici all’avanguardia, di varie tipologie di quesiti di Logica e confronto con l’insegnante; breve spiegazione delle strategie risolutive più efficaci.

Al termine, i partecipanti potranno visitare gratuitamente il Musme.

Agli eventi sono invitati a partecipare i ragazzi interessati alle facoltà dell’area medica e sanitaria, quali Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie. Ciascun incontro, tenuto da un esperto, ha una durata di circa 120 minuti ed è suddiviso in due moduli distinti.

Ai partecipanti sarà inoltre data la possibilità di cimentarsi in una simulazione online coerente per difficoltà e contenuti con le prove ufficiali degli ultimi anni.

1° Modulo (60 minuti) – Seminario sul numero chiuso a Medicina Il seminario consente di acquisire tutte le informazioni e chiarire ogni dubbio sul Test di ammissione alla facoltà dell’area medica e sanitaria, con l’analisi delle modalità e i contenuti della selezione. Gli argomenti trattati saranno i seguenti: numero chiuso nazionale e locale; composizione e caratteristiche del Test; le novità previste o possibili; l’importanza della preparazione; consigli pratici per prepararsi al meglio alla prova.

2° Modulo (60 minuti) – Corso di Logica Il corso permette ai partecipanti di confrontarsi con la materia più importante nei Test di ammissione. Perché un corso di logica? non è prevista nei programmi didattici delle scuole superiori; il maggior numero di quesiti nel Test è dedicato a questa materia; è presente in tutte le selezioni universitarie, anche a livello internazionale; il metodo risolutivo è trasferibile in poco tempo. Simulazione online I partecipanti potranno inoltre verificare la propria preparazione svolgendo una Simulazione completa online organizzata da UnidTest nei giorni successivi all’incontro. La prova permette di confrontarsi con le reali difficoltà del test e con gli altri iscritti all’evento grazie a una classifica finale e un’analisi statistica dei punteggi.

L’evento verrà replicato nei giorni: martedì 18 dicembre , martedì 19 febbraio, mercoledì 17 aprile, giovedì 16 maggio.

