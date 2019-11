"The Jesus and Mary Chain - Just Like Honey", audioforum alla Limerick

>>> PRENOTAZIONE POSTI: https://forms.gle/RTk16jjYvhXiiiUL7 <<<

In occasione del tour dedicato a riproporre il loro secondo album Darklands, che toccherà anche l'Italia nel 2020, un'intera serata per raccontare e ascoltare la carriera di The Jesus And Mary Chain.

Innovatori e conservatori, iconoclasti e tradizionalisti, i fratelli Reid hanno segnato con la loro musica gli anni '80 e '90, dando inizio all'epopea della Creation Records e poi guadagnandosi brevemente la fama di "band più pericolosa d'Inghilterra" che già era stata dei Sex Pistols, prima di mettere in luce la loro vena melodica con l'esordio Psychocandy e i dischi successivi.

Dagli inizi rumorosi e caotici ai primi gioielli pop, dal flirt con la musica dance allo scioglimento, fino alla reunion degli anni 2000, sarà l'occasione per ascoltare brani indimenticabili come Happy When It Rains, April Skies, Sometimes Always e Just Like Honey (famosa anche per il suo uso all'interno del film di Sofia Coppola Lost in Translation), accompagnati da video d'epoca.

A condurre la serata sarà Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.

IMPORTANTE: Per motivi di sicurezza e per rendere la permanenza in libreria più piacevole, abbiamo deciso di riservare 25 posti a sedere per chi si prenoterà online.

