The Jugglers - Queen tribute band al MilanStardust

Venerdì 27 aprile alle 21 al MilanStardust di Albignasego tornano con una nuova line up The Jugglers per rendere omaggio ai Queen e alle loro intramontabili canzoni che hanno fatto la storia del rock.

Paolo D'amato - voce

Federico Lionello - chitarra,cori

Fausto Bianco - chitarra,cori

Alessandro Marchesani - piano,synth,voce,cori

Andrea Civita - basso

Matteo Bortolamei - batteria

Dettagli

Possibilità di cenare in loco. Prenotazione consigliata.

Come arrivare: https://goo.gl/maps/H9eXswCxFmw

Info e prenotazioni: 049.8800009