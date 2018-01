The Lab & 051 con Ilary Montanari al Factory

Dopo l’ultimo evento del 2017 arriva al Factory, venerdì 2 febbraio, The Lab & 051, concept bolognese ispirato alla Boiler Room nato nel febbraio 2016.

Diversamente dall'ormai noto brand di broadcasting londinese, 051 nasce come local party bolognese a cadenza mensile in cui viene spostato il centro di attenzione del club: la pista diventa il palco, il palco diventa la pista.

Questo cambio di prospettiva genera interesse e scalpore nel panorama underground sotto le due torri, tanto da generare in pochi mesi diversi tentativi di imitazione. Il format si evolve diventando un esperimento editoriale di comunicazione musicale nel 2017.

051 non è più solo un party itinerante, ma anche uno dei primi streaming show in Italia. Ospitati nello studio della padrona di casa dello 051 Ilary Montanari, si esibiscono artisti del calibro di Emanuele Inglese, Lorenzo De Blanck, Marani e Fornasari, Mata Jones e Alex Loco. 051 collabora in pianta stabile con lo staff ferrarese FollowMe che regolarmente ospita artisti del calibro di Leon, Dennis Cruz, David, Michel Cleis, Raffa FL.

Per la serata al Factory la guest star sarà Ilary Montanari

|Klaphouse Records|Ride Music|Natura Viva|Push Push|

Resident djs:

GAB

NICOLAS b2b SIMON C.