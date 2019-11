A Padova il workshop di danza di "The North Drop"

Il 16 e 17 novembre 2019 si terrà a Padova un evento che il Veneto non aveva mai visto prima. TND è la nuova realtà che porterà ad unire il nostro territorio alla conoscenza e condivisione di ciò che ci circonda, con un solo ed unico legante: la danza. Il nostro obbiettivo è quello di poter dare la possibilità a tutti di scoprire che, sia al di là che all'interno del nostro confine esistono innumerevoli opportunità di studio ed esperienze da poter condividere ed imparare.

Saranno lezioni tutte diverse tra loro con insegnanti del territorio e non solo.

Saranno presenti special teachers di alto valore e insegnanti del Nord Italia di altrettanto valore per dare piena visibilità al nostro territorio. Per rendere ancora più vero il nostro obbiettivo di condividere e conoscere, durante l'evento verranno assegnate delle prestigiose borse di studio gentilmente offerte da tutti i nostri insegnanti ai partecipanti più meritevoli , per altri eventi e situazioni italiane,sempre legati al mondo della danza.

Al termine di ogni giornata ci sarà un momento di showcase con il quale vogliamo dare la possibilità ai nostri partecipati di poter vedere con i propri occhi la vera natura ed esperienza di ogni insegnante. Ai maestri é stata data la possibilità di esibirsi in totale libertà per poter lasciare qualcosa nel cuore di chi ha preso parte alle loro classi, per stimolare ogni singolo partecipante ad interessarsi al massimo a questa meravigliosa arte che è la danza in tutte le sue forme.

Informazioni e contatti

Mail: thenorthdrop@gmail.com

Web: https://www.facebook.com/events/2226360957462145/