The Old Peppers Jass Band al Parco Buzzaccarini

The Old Peppers Jass Band

Venerdì 1 marzo ore 21.30

Old Jazz & Blues

La Old Peppers Jass Band è una band che si dedica alla rivisitazione del Jazz tradizionale degli “anni ruggenti” dell’America, proponendolo con un approccio interpretativo originale ed attuale.

Le atmosfere tipiche di New Orleans sono rispettate nel timbro e nello spirito, anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca.

Il mood della band passa attraverso le esperienze musicali più moderne dei singoli membri della Old Peppers Jass Band, che si evidenziano negli arrangiamenti, nelle interpretazioni del repertorio.

Nel suono degli Old Peppers si respirano i suoni del Blues del Missisipi, di Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Bix Beiderbecke e degli altri giganti degli albori del 20° secolo e del primo dopoguerra.

La Old Peppers Jass Band può allietare col suo repertorio qualsiasi evento sia esso itinerante che fisso, in spazi aperti o in locali, teatri e altri spazi chiusi.

Ecco i componenti della Band e il loro curriculum:

Gabriele Bolcato, tromba, cornetta, voce. Diplomato in Tromba e Laureato in Musica Jazz sotto la guida del maestro Marco Tamburini.

Con lo stesso e con la Venezze Big Band ha suonato con: Paolo Fresu, Claudio Fasoli, Marcello Tonolo, Stefano Bollani, Billy Hart, Cameron Brown, Franco Cerri, Mauro Negri, Stefano Paolini, Danilo Rea.

Ha collaborato con la Vicenza Jazz Orkestra (Ettore Martin, Robert Bonisolo, Michele Polga, Paolo Birro, Mauro Beggio e altri) in occasione di Vicenza Jazz (dove è ospite fisso dal 2006 al 2016) e con il trombettista Tom Harrell. Ha collaborato ed inciso con Cantautori come Marco Giacomozzi (Premio Tenco) e Grazia De Marchi.

Ha inciso con varie etichette dischi a proprio nome in collaborazione con molti musicisti tra i quali ricordiamo: Michele Polga, Nico Menci.

Oscar Pagliarini, clarinetto, sax soprano. Diplomato in clarinetto, sassofono e musica jazz presso il conservatorio di Rovigo ha successivamente studiato arrangiamento e improvvisazione jazzistica con Tony Scott, Lee Koniz, Barry Harris e Francesco Bearzatti. Oltre ad aver suonato in diverse formazioni classiche ha collezionato innumerevoli collaborazioni e concerti con jazzisti di fama internazionale, da Tony Scott a Franco Cerri. Collabora attivamente con diverse Big Band in veste di primo sax alto e ha collezionato numerose registrazioni discografiche con varie formazioni strumentali.

Carlo Ceriani, banjo, chitarra, voce. Ha partecipato a numerosi festival in Italia ed all’estero, suonando tra gli altri con:Ruud Brink, Gianni Basso Franco Cerri, Nicola Stilo, Mauro Negri, Stefano Benini, Bruce Forman, Reggie Workman, Butch Morris, Bruno Tommaso, Rhonda Moore, Robert Bonisolo, Bruno Marini, Gianpaolo Casati, Gianluca Petrella ,Francesco Bearzatti, Kyle Gregory ,Jamal Ouassini, Paolo Birro, Myra Melford, Bill Horvitz,Zeena Parkins, Le Quan Ninh. DISCOGRAFIA (a proprio nome); Bakeriana Carlo Ceriani Orchestra(SPLASCH)Talkin with the spirits Carlo Ceriani Orchestra(SPLASCH) Frattali Carlo Ceriani Settetto (Splasc(H) Generation Carlo Ceriani Trio (SPLASCH)

Renzo Segala, sax basso, basso tuba. Decano del jazz veronese dagli anni 80. Fondatore della gloriosa Malintesa Jazz Band, ha poi suonato sax basso e basso tuba con la Perdido Jazz Band e con la Dirty Orchestra di Michele Bombatomica, con i quali ha inciso vari CD. Ha collaborato con numerosi musicisti e formazioni fra le quali The Hot Teapots (tuba), CC Orchestra (sax baritono), Fanfara Ziganka (clarinetto basso e sax basso) e attualmente suona il clarinetto basso con l'orchestra interculturale Mosaika.

