“The original fake show” Federica Cacciola, Ermes Maiolica e Vittorio Lattanzi al teatro ai Colli

Martina Dell'Ombra (al secolo Federica Cacciola, attrice teatrale) , che ancora mezza Italia si chiede se sia un genio o una svampita, Ermes Maiolica, il “bufalaro” più famoso d'Europa, Vittorio Lattanzi, che definirlo “il Lercio” non è un'offesa ma un dato di fatto, protagonisti sul palco in questo esilarante show nel quale riveleranno i segreti dietro alle fake news, leit motif degli ultimi anni della vita italiana.

In questo talk show semiserio, a metà tra un nostrano David Letterman e Zelig, i protagonisti ci spiegheranno come hanno messo in allarme la politica, le nostre convinzioni, la nostra vita quotidiana, quello che acquistiamo.

Le cosiddette “bufale”, onnipresenti nella vita di tutti i giorni saranno affrontate dai massimi esperti in materia, parlando di argomenti che vanno dalla politica al terrapiattismo, ai VIP morti o resuscitati ed analizzando i bizzarri casi in cui c’è chi, di una palese parodia, fa un dogma assoluto.

Domande, confidenze, flashback, aneddoti sulle bufale che hanno avuto maggior successo, quelle più divertenti o che li legano ad un ricordo particolare: quali sono le differenze tra il personaggio Ermes Maiolica e Leonardo Piastrella, cosa c'è di Vittorio in Lercio.it (e viceversa) e com'è venuto in mente a Federica di diventare Martina?

Come ogni talk show che si rispetti, gli ospiti saranno condotti in questo viaggio dal presentatore, Paolo Alessandrini e da Franz Papasogli (Voce fuori campo), esperti di fenomeni di costume e di cultura pop.

Un altro ingranaggio di una macchina che tende a non smettere di crescere e di alimentare le nostre psicosi? O non è nient'altro che il vaccino che ci permetterà di crescere affrontando i nuovi traguardi dell’informazione di questo secolo pieno di trasformazioni?

Lo scopriremo solo ridendo...

