The Wall Night al Pedrocchi, la musica dei Pink Floyd per ricordare caduta del muro di Berlino

The Wall Night

09.11.89 09.11.19

Al Caffè Pedrocchi il 9 novembre si celebra l’anniversario della caduta del muro di Berlino con un concerto all’omaggio che i Pink Floyd dedicarono all’avvenimento storico che cambiò il volto dell’Europa.

Un evento così importante non può non essere ricordato.

Sono passati quasi trent’anni dal crollo del muro di Berlino, il simbolo della guerra fredda. Veniva abbattuto la sera del 9 novembre 1989 ed è per questo che il 9 novembre 2019 presso il Caffé, la acustic band The Echoes a new Pink Floyd acustic experience celebrerà con la sua musica questo importante avvenimento.

Come sempre gli Chef del Caffé Pedrocchi prepareranno menù dedicati alla serata.

La mostra

Dal 9 al 30 novembre troverete nella galleria Pedrocchi anche l’esposizione fotografica “Pink Floyd-the Wall” a cura dell’Associazione Floydseum.

Info

Prenotazione obbligatoria

prenotazioni@caffepedrocchi.it

Tel. 0498781231

Evento facebook https://www.facebook.com/events/530906594355579/

https://www.facebook.com/TheEchoesAcousticExperience/