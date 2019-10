The Watch plays Genesis all'Auditorium comunale di Galzignano Terme

Dopo il “tutto esaurito” nelle più grandi città europee ritorna per la sesta volta a Galzignano la band milanese The Watch. Appuntamento da non perdere all'auditorium comunale di Galzignano Terme (Pd) il prossimo 26 ottobre 2019 alle ore 21.

Eseguiranno i migliori brani dei Genesis prodotti dal 1970 al 1975, intervallandoli con quelli di loro produzione. Sette sono infatti i loro album in attivo. Apprezzeremo la loro professionalità e bravura nel continuare a proporre il genere rock progressive.

Web: http://www.thewatchmusic.net/tour-dates/

