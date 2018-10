“The world is a vampire: The Smashing Pumpkins 1988-2000” incontro alla Limerick

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/395950304274211/

A pochi giorni dal concerto di Bologna del 18 ottobre, che li riporterà in Italia con la formazione (quasi) originale, Gold Soundz dedica un’intera serata a ripercorrere gli anni più importanti della carriera di The Smashing Pumpkins, tra ascolto di brani, videoclip d’epoca e aneddoti.

Da sempre anomali all’interno del movimento grunge a cui furono accostati, Billy Corgan e compagni hanno realizzato nei primi anni ‘90 capolavori assoluti dell’alternative rock, mischiando hard rock, pop, metal, new wave, psichedelia e ambizioni sinfoniche.

Brani come Today, Disarm, Bullet with Butterfly Wings, 1979 e la splendida Tonight, Tonight hanno segnato indelebilmente le vite di milioni di adolescenti in tutto il mondo.

A presentare l’incontro, mercoledì 10 ottobre dalle ore 19.30, ci sarà Giorgio Bonomi, caporedattore di Gold Soundz.

Ingresso: 3 euro con mini-aperitivo.