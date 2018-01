“Theatresports”, sfida di improvvisazione teatrale “Smilzi contro Tondi” ad Abano Terme

L'associazione culturale di improvvisazione teatrale CambiScena presenta la rassegna Theatresports™, uno spettacolo energico e imprevedibile ideato nel 1977 in Canada dall’attore, regista, drammaturgo e pietra miliare del teatro di improvvisazione Keith Johnstone.

É una sfida tra due squadre di improvvisatori, ispirata alle competizioni sportive, con tanto di giudici, punteggi, ammonizioni e tifo sfegatato. Uno spettacolo all’insegna del divertimento, del coinvolgimento, del rischio, della varietà, del gioco di squadra in un’atmosfera dinamica e partecipativa in cui il pubblico è libero di urlare, applaudire e tifare come ad un vero e proprio evento sportivo.

Gli eventi si svolgono al Teatro Polivalente di Abano Terme con inizio alle ore 21.

PROSSIMI EVENTI

sabato 10 febbraio

SMILZI e TONDI

sabato 24 febbraio

UOMINI contro DONNE

sabato 10 marzo

SCAPOLI e AMMOGLIATI

sabato 24 marzo

FRESCHI contro STAGIONATI: il derby dell’età

BIGLIETTI

intero 10 euro, ridotto 8 euro

