“Theatresports”, sfida di improvvisazione teatrale “Amichevole” ad Abano Terme

L'associazione culturale di improvvisazione teatrale CambiScena presenta una nuova edizione della rassegna "Theatresports", da gennaio ad aprile al teatro polivalente di Abano Terme.

Inizio spettacoli ore 21.

🎭 Scopri il programma e i dettagli della rassegna

Lo spettacolo

Sabato 16 febbraio ultima data evento prima del Campionato Amatori con

la sfida “Amichevole” Nazionale Uomini VS Nazionale Donne, che per

definizione e come ogni anno, amichevole non sarà per nulla.

Biglietti

Intero (senza prenotazione): 10 euro

Intero (con prenotazione) e ridotto studenti universitari (senza prenotazione): 8 euro

Ridotto studenti universitari (con prenotazione): 6 euro

Ridotto minori di 14 anni (compresi), ridotto soci CambiScena: 5 euro

Disabili e accompagnatori, minori di 3 anni (se non occupano il posto): gratuito

Prenotazioni online:

www.cambiscena.it

Si accettano solo prenotazioni on-line entro le ore 24 del venerdì precedente allo spettacolo. Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma. I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20.30 del sabato di spettacolo alla biglietteria.

Acquisto: la sera stessa dello spettacolo alla biglietteria del teatro. Apertura cassa ore 19.30.

Informazioni

Associazione Culturale CambiScena

Via Alto Adige, 17 - Padova

349.0683830

info@cambiscena.it

www.cambiscena.it