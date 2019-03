La canzone di Sankara, musica e spettacolo al teatro “Falcone Borsellino” di Limena

Negli anni ottanta, quando l’Italia è tutta da consumare, e l’Africa tutta consumata, succede un fatto che ai più è sfuggito: Thomas Sankara, un giovane presidente rivoluzionario, prende in mano il suo paese (Burkina Faso, Ex Alto Volta ) per farne una nazione libera, dove giustizia, dignità, felicità, sviluppo trovino loro naturale dimora… verrà presto assassinato a soli 38 anni.

La vicenda, con riferimenti alla storia dell’Italia degli anno 80, è narrata sul palco dai 30 elementi del coro “Coristi per caso”, con la partecipazione di 3 cantanti africani.

Il coro è diretto dal maestro Gianluca Amore, la regia è di Marco Artusi ,la drammaturgia di Andrea Pennacchi.

La serata, a scopo benefico, raccoglierà fondi a favore dell’Associazione Faraja, per i suoi progetti in Congo.

