Three for silver (Usa) in concerto a Ca'Sana

Giovedì 30 agosto dalle 21.30 Ca'Sana ospita i Three For Silver (USA) in concerto:

Lucas Warford – voce, contrabbasso

Willo Sertain – voce, fisarmonica

Greg Allison – violino

“Always in style, but never in fashion”, i Three for Silver sono una delle band più eclettiche di Portland.

Contrabbasso, fisarmonica e violino e le due voci di Willo e Lucas ad intrecciarsi magistralmente dando vita ad un incrocio tra Tom Waits e Les Claypools.

La scorsa primavera, dopo un lunghissimo tour in Germania, Austria e Svizzera sono giunti per la prima volta in Italia per presentare i pezzi del loro ultimo album “The way we burn”. Dopo il grande successo, sono di ritorno in Europa per il loro secondo tour.

Qui un po’ di link anche da ascoltare per saperne di più:

https://youtu.be/CzvOPx2rXzg

https://youtu.be/3kWLX3VPEns

Album Stream: The Way We Burn

https://soundcloud.com/three-for-silver/sets/the-way-we-burn

Facebook: https://www.facebook.com/ThreeForSilver/?ref=br_rs

Website: http://threeforsilver.com/