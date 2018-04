Three for Silver in concerto a Ca'Sana

Giovedì 19 aprile dalle 21.30 Ca'Sana ospita i Three for Silver dagli Usa in concerto.

Lucas Warford – voce, contrabbasso

Willo Sertain – voce, fisarmonica

Greg Allison – violino

La band

“Always in style, but never in fashion”, i Three for Silver sono una delle band più eclettiche di Portland. Contrabbasso, fisarmonica e violino e le due voci di Willo e Lucas ad intrecciarsi magistralmente dando vita ad un incrocio tra Tom Waits e Les Claypools. Dopo un lunghissimo tour in Germania, Austria e Svizzera giungono per la prima volta in Italia per presentare i pezzi del loro ultimo album “The way we burn”.

