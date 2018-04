"Through the face. Viaggio nel volto", mostra di acquerelli libreria Pangea

Through the face. Viaggio nel volto

libreria Pangea

dal 21 aprile al 12 maggio

inaugurazione sabato 21 aprile, ore 17.30

Il tema della mostra è quello del ritratto, inteso come strumento per compiere un viaggio di conoscenza tra genti vicine o lontane. Perché un ritratto, al pari, o forse anche più di una mappa o di una guida, può svelare una terra, una nazione e la loro storia. E in un periodo di globalizzazione e di grandi intersezioni sociali fra le genti del mondo, riuscire a soffermarsi sui volti delle persone può servire come strumento, se non di integrazione, almeno di conoscenza.

Orari di apertura

