“TikTok vs Linkedin”, webinar gratuito con Marta Basso

Martedì 19 maggio dalle ore 16 alle 17 in programma l'incontro "TikTok vs Linkedin".

Programma

- TikTok e LinkedIn, questi sconosciuti

- Specificità delle piattaforme

- Perchè sono i due social sui quali essere, da ieri

Marta Basso

È “quella di LinkedIn” e di Tinder e di Tiktok (per il business, ovvio!). È imprenditrice, autrice e amante dei contenuti. Dopo aver studiato tra Italia, USA, UK e alcuni anni di esperienza nel mondo del vino, è diventata CEO for One Month di Adecco Group Italy nel 2017 e riconosciuta come uno dei migliori studenti del 2016 dal Parlamento Italiano. Da piccola voleva essere Lilli Gruber, ora è mamma del movimento #StopWhining e produce così tanto contenuto che forse un giorno sì sveglierà, kafkianamente, trasformata in un televisore. È sommelier, ha un podcast che registra nella vasca da bagno e la sua bandiera è l’onestà emotiva. Oggi, insieme ad Alessandro Sandionigi, e’ co-founder di Generation Warriors, società attiva nella creazione di percorsi di comunicazione e formazione intergenerazionale per agevolare l’inclusione tra generazioni.

Dettagli dell'evento

Evento gratuito a posti limitati

Data: 19/05/2020

Orario: dalle ore 16 alle ore 17

Posti disponibili: 100 posti con iscrizione diretta sul nostro sito

Chiusura iscrizioni: 18/05/2020 ore 12 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

