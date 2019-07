Tintarella day al mercato coperto di campagna amica Coldiretti Padova

È di nuovo #tintarelladay al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, domani, sabato 20 luglio, con la degustazione gratuita di insalate, create con i migliori prodotti freschi e di stagione dei nostri agricoltori che fanno bene all’abbronzatura. Nei mercati di Campagna Amica di Coldiretti sono tante le possibilità di abbinare frutta e verdura per aiutare il colore ambrato: dagli estratti alle macedonie, dalle insalate al pinzimonio tutto è possibile durante il #tintarelladay.

L’appuntamento è dalle 8 alle a Mercato Coperto di via Vicenza 23, con gli assaggi gratuiti di insalate e fresche e dissetanti accompagnate dai consigli per un’abbronzatura 100% naturale, il tutto grazie ai prodotti a chilometro zero proposti dai nostri contadini. L’invito degli agricoltori è di andare tra le bancarelle per conoscere la top ten dei prodotti che fanno bene alla pelle aiutano l’abbronzatura elaborata su basi scientifiche e commentata dagli esperti.

Come sempre le oltre venti aziende agricole di Campagna Amica Coldiretti Padova presentano il meglio delle tipicità fresche e di stagione del territorio dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

