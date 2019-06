Tintarella day al mercato coperto di campagna amica Coldiretti Padova

Mirtilli, meloni, albicocche, ma soprattutto carote, pomodori di tutti i colori, radicchi e lattuga per fare il pieno di vitamina A e preparare la pelle ai raggi del sole di questa estate tanto sospirata. Nei mercati di Campagna Amica di Coldiretti sono tante le possibilità di abbinare frutta e verdura per aiutare il colore ambrato: dagli estratti alle macedonie, dalle insalate al pinzimonio tutto è possibile durante il #tintarelladay.

Il primo appuntamento è per sabato 8 giugno dalle ore 8,30 al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, in via Vicenza 23, con estratti, centrifughe e consigli per un’abbronzatura 100% naturale, il tutto grazie ai prodotti a chilometro zero. L’invito degli agricoltori è di andare tra le bancarelle per conoscere la top ten dei prodotti che fanno bene alla pelle aiutano l’abbronzatura elaborata su basi scientifiche e commentata dagli esperti.

Quello di sabato è il primo appuntamento perché #tintarelladay continua per tutto il mese di giugno nei mercati di Campagna Amica della nostra provincia. I prossimi appuntamenti: sabato 15 giugno a Tencarola di Selvazzano ore 9-13; martedì 18 giugno a Padova, Quartiere Forcellini, ore 14-19; giovedì 20 a Noventa Padovana ore 14-19; venerdì 21 a Bresseo di Teolo ore 8-13; martedì 25 giugno a Montegrotto ore 8-12.30; mercoledì 26 giugno Padova Quartiere Cave ore 8-12 e al pomeriggio ore 15-19 quartiere Mandria.

