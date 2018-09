“Tito e gli alieni” di Paola Randi al Cinema Lux a Padova

Venerdì 7 settembre 2018, alle ore 21, è in programma al Cinema Lux di Padova la proiezione del film Tito e gli alieni di Paola Randi a cui seguirà l’incontro in sala con la regista che, dopo il film, racconterà le vicissitudini che hanno accompagnato la produzione del film.

Un professore napoletano vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada passando la vita ad ascoltare il suono dello Spazio, cercando di captare il suono della voce della moglie morta anni prima. Ad un passo dall’Area 51, l’unico contatto che ha con il mondo è Stella, una giovane ragazza che organizza matrimoni per turisti che credono ancora agli alieni. Un giorno, inaspettatamente, l’esistenza del professore viene rivoluzionata dall'arrivo dei due giovani nipoti: Anita, 16 anni, e Tito, 7, che il fratello Fidel gli affida prima di morire.

Dopo otto anni dall’uscita di Into Paradiso, Paola Randi torna al cinema con un film nato da un’esperienza personale. "Come tutti ho subito delle perdite. Mio padre, uomo di straordinaria conoscenza e fantasia, da anziano ha iniziato a perdere la memoria. Un giorno, l'ho trovato a fissare un'immagine di mia madre, morta dieci anni prima, per preservarne il ricordo. Così mi è venuta in mente l'immagine di quest'uomo sul divano, nel deserto, perso nel ricordo della moglie morta e alla ricerca della sua voce nello spazio. Ho pensato a come trovare un antidoto al dolore della perdita e ai problemi che ne conseguono nella vita delle persone che restano e devono reinventarsi". Così, l’importanza del ricordo e la crescita personale, accompagnata da un’evoluzione umana, danno vita e magia al film.

Tito e gli alieni è una commedia di fantascienza, un viaggio alla ricerca di chi si è amato e perduto. "Sono appassionata di fantascienza fin da bambina. Quando uscì Guerre Stellari lo aspettavo da un anno e già sapevo tutto. Per la tecnologia del film mi sono ispirata a quella degli anni '70, ma è approcciata con ironia, umiltà e amore e, soprattutto, basata sui ricordi del Professore" ha affermato la regista.

Presentato alla 35esima edizione del Torino Film Festival, Tito e gli alieni ha avuto una produzione lunga e impegnativa: oltre cinque anni di lavoro passati tra Italia, Stati Uniti e Spagna e da un’infinità di ricerche sul campo e casting molto lunghi. “Il fattore America era complicato. Per la scrittura avevo bisogno di tornare in quei luoghi nei quali ero stata anni prima. Tutte le fasi di lavorazione, dalla ricerca degli attori alla post-produzione, passando per il mix di effetti digitali e di ripresa e le sperimentazioni sono stati un lavoro di impegno e pazienza condiviso da ognuno", racconta la regista. "Abbiamo girato nel deserto del Nevada, in una cittadina, Rachel, di 54 abitanti convinti di essere custodi di un Universo più ampio perché certi che dentro l'Area 51 lavorino insieme ingegneri alieni e terrestri. Poi ci siamo spostati all'ex centrale nucleare di Montalto di Castro perché volevo che l'Area 51 sembrasse un sogno mezzo abbandonato.”

La scheda del film

Tito e gli alieni

Paese di produzione: Italia

Anno: 2017

Durata: 92 min

Genere: commedia

Regia: Paola Randi

Sceneggiatura: Paola Randi, Massimo Gaudioso, Laura Lamanda

Produttore: Angelo Barbagallo, Matilde Barbagallo

Casa di produzione: BiBi Film

Distribuzione: Lucky Red

Fotografia: Roberto Forza

Montaggio: Desideria Rayner

Musiche: Giordano Corapi, Fausto Mesolella

Scenografia: Paki Meduri

Interpreti e personaggi

Valerio Mastandrea: Il professore : Il professore

Clémence Poésy: Stella : Stella

Gianfelice Imparato: fratello del professore : fratello del professore

Chiara Stella Riccio: Anita : Anita

Luca Esposito: Tito : Tito

Link al trailer

https://www.youtube.com/watch? v=bmrgoJlXq7w

