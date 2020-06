Tiziano Ferro tour 2021, live allo Stadio Euganeo

Cesare Cremonini e Tiziano Ferro, protagonisti di due distinti tour in Italia programmati inizialmente per l’estate del 2020, annunciano la riprogrammazione delle date nel 2021. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

Il tour “Cremonini 2021 stadi” farà tappa allo Stadio Euganeo di Padova il 12 giugno 2021. Il tour “TZN 2021” è riprogrammato a Padova, Stadio Euganeo, al 14 luglio 2021.

I biglietti per le nuove date sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia e in tutti i punti vendita autorizzati.

Attenzione: tour posticipato al 2021

A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 , vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, Live Nation comunica che il tour negli stadi di Tiziano Ferro previsto per quest’estate sarà posticipato all’anno prossimo.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date 2021.

Live Nation sta lavorando con le autorità e gli stadi di ogni città toccata dal tour ed è in attesa delle ultime risposte per definire tutti i dettagli e comunicare così le nuove date. Le vendite saranno momentaneamente sospese e riaperte non appena sarà pubblicato il calendario definitivo. Si ringraziano tutti per l’attesa e la pazienza.

Tiziano Ferro in concerto a Padova

"TZN 2020"

Domenica 14 giugno 2020, ore 21

Stadio Euganeo - Padova

Tiziano Ferro annuncia il suo nuovo attesissimo tour “TZN 2020”. 12 grandi concerti che lo vedranno protagonista negli stadi italiani a partire da maggio 2020. Il tour farà tappa il 14 giugno a Padova (Stadio Euganeo).

Il tour farà tappa il 14 giugno a Padova (Stadio Euganeo). La messa in vendita generale partirà dalle ore 11 di lunedì 17 su www.ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Venerdì 31 maggio è uscito in radio il singolo Buona (Cattiva) Sorte, primo estratto dal nuovo album "Accetto Miracoli" atteso per il 22 novembre prossimo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). In Buona (Cattiva) Sorte la voce e la melodia di Tiziano si fondono con gli interventi vocali e l’inconfondibile stile di Timbaland. Il brano è una hit soulful che abbatte le barriere geografiche e crea il perfetto connubio tra la scrittura potente di Ferro e il beat del producer americano. “Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita” – commenta Tiziano- “È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

