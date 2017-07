Tokio Hotel al Gran teatro Geox di Padova

Giovedì 9 Novembre 2017 ore 21.30

Più di 7 milioni di copie vendute nel mondo, 160 certificazioni oro e 70 platino in 68 paesi

Dopo i due sensazionali live a Milano e Roma

torna in Italia il fenomeno internazionale

I Tokio Hotel tornano, a grande richiesta, in Italia il prossimo autunno per ben quattro attesissime date. Il tour partirà da Padova il 9 novembre al Gran Teatro Geox. La band lo scorso marzo si è esibita davanti al pubblico italiano per presentare dal vivo l‘ultimo album “Dream Machine”, uscito per Sony Music. “Dream Machine” segna un’evoluzione per i Tokio Hotel che esplorano un orizzonte sonoro più ampio, soprattutto verso l’elettronica, senza dimenticare le origini e l’imprinting che da sempre li contraddistingue.

Lo show portato in tour dai quattro ragazzi, originari di Magdeburgo, è stato curatissimo sotto ogni punto di vista: l’atmosfera perfetta per ogni brano grazie alle particolari luci e ogni performance di ulteriore fascino arrivata al culmine massimo con la hit Monsoon, che li ha consacrati al successo nel 2007. Ogni loro live è un successo e i fan sono abituati a seguirli ovunque.

Dal 2005 i gemelli Kaulitz, oggi ventiseienni, hanno compiuto molte metamorfosi, tanto artistiche quanto di look e hanno dimostrato di essere cresciuti sia come artisti sia come persone. Con più di 7 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 160 dischi d’oro e 70 dischi di platino in 68 paesi e oltre 110 premi nazionali e internazionali i TOKIO HOTEL sono diventati una delle rock band tedesche più famose degli ultimi vent’anni.

Biglietti disponibili su zedlive.com, fastickets.it e presso i punti Fast Tickets dalle ore 10:00 di venerdì 24 luglio.