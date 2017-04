Tombolo Motor Racing 2017

Torna il Tombolo Motor Racing, l'evento ad alto tasso adrenalinico che si terrà dal 29 aprile al 1° maggio: auto da rally, da gimkana, quad, pitbike motard, kart, spettacoli di drifting e uno stand gastronomico ben fornito per tutti gli appassionati.

Appuntamento a Tombolo in via Tiepolo, zona industriale.

Organizzazione a cura ti TurboRacing Team e Pro Loco Tombolo.

INFORMAZIONI

Assessorato alla Cultura, Attività Produttive e Commercio

049.5968322 - 049.5968098

segreteria@comune.tombolo.pd.it - www.comune.tombolo.pd.it

TurboRacing Team

https://www.facebook.com/TurboRacingTeamACSD/?hc_location=ufi

Pro Loco

https://www.facebook.com/prolocotombolo/?fref=ts​