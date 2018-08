Tomorrow Park vol. 2 al Parco Ex Inps "Pietro d'Abano" di Battaglia

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/409466366124556/

Metti un gruppo di baldi giovani con un'idea bizzarra: trasformare un noiso e scialbo martedì di fine agosto in un festoso ed innovativo martedì pre Fiera.

Metti un parco con il viale di magnolie più lungo d'Europa, un palco, una consolle, la possibilita' di mettersi in gioco da parte di tutti.

Aggiungi un allegro bar Cheap & Chic

Shakera tutto per bene ed ottieni: TomorrowPark vol. 2

Magia magia...fammi volare...sopra le nuvole...

Con questi super pezzi al parco INPS!!!

Stay tuned..

► Quando: martedì 21 agosto dalle 19 alle 24.

► Dove: Parco ex INPS Battaglia Terme

► Cosa: dal Tramonto all' Ora delle Streghe Festa ad ingresso libero con dj e spazio per "chi vuole mettersi in gioco"

► SPECIALE CHAPEAUX: a tutti i partecipanti del "Torneo Chapeaux!" il primo giro lo offriamo noi!

(almeno 8 giocatori per squadra)

Prossimamente maggiori informazioni...ma anche no! Non spargete troppo la voce!

*** Nati Per Caso è lieta di supportare ed ospitare la squadra sportiva locale che meglio ha saputo dare lustro al paese sui campi da gioco: il BATTAGLIA TERME BASKET. Come noi son partiti da una scommessa, e l'hanno vinta alla grande e vogliono continuare!!!

La prima squadra (che nella stagione 2017/2018 si è guadagnata l'accesso al campionato di promozione) è autogestita sia a livello organizzativo sia a livello economico, per questo hanno deciso di autotassarsi al fine di continuare l'esperienza (iniziata da 0 l'anno scorso) con l'obiettivo di riportare con continuità il Basket al centro di una comunità che ne è sempre stata legata.

Quello che i #gialloblu chiedono ai cittadini è un piccolo contributo per dare la possibilità al paese di mantenere questa tradizione cestistica, e di potere disputare il campionato di PROMOZIONE 2018/2019.