Tonky De La Pena live show all’Osteria Barabba

Serata di blues internazionale. Direttamente da Madrid

Tonky De La Pena live show, accompagnato da musicisti eccezionali uno dei più famosi chitarristi blues del vecchio continente

Tonky de la Pena è il chitarrista/cantante e leader della “Tonky Blues Band” che fonda a Madrid all’inizio degli anni 80 e rapidamente si impone sulla scena blues locale e nazionale.

Negli anni 90 il suo nome si affianca ad artisti del calibro di Jerry Lee Lewis,Mick Taylor(Rolling Stone),Santana,al punto da diventare il riferimento per blues star americane come Carey Bell, Louisiana Red, Charlie Musselwhite e Albert Collins, che lo richiedono per farsi accompagnare nei tour europei.

Appuntamento all’Osteria Barabba il 9 febbraio alle 22.

