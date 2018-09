Tony Brewer “Non so di non sapere” presentazione alla Libreria Zabarella

Sabato 29 settembre, ore 18.30, Tony Brewer presenta “Non so di non sapere. Revisioni semiserie alla filosofia”, Effequ edizioni.

Il capovolgimnto umoristico della filosofia per come la si conosce e (soprattutto) la si insegna

Dialoga con l’Autore Annarita Grieco

Ingresso libero

L’autore

Tony Brewer (Firenze, 1963), dopo un’infanzia trascorsa in Inghilterra si laurea a Napoli in Filosofia. Ha pubblicato saggi sull’individualismo metodologico nella riflessione politica inglese del Seicento e curato la sezione «Filosofia» nel volume per le scuole “L’Islam spiegato dai ragazzi ai ragazzi”. Dal 1991 è professore di storia e filosofia nei licei.

Il libro

È tradizione catalogare e inscrivere in correnti filosofiche tutti i grandi pensatori che hanno solcato il nostro glorioso passato. Tuttavia, a guardare con occhio esperto, disincantato e cinico le teorie che questi illustri pensatori hanno formulato e scritto, emergono contraddizioni, incoerenze, assunti che fanno acqua da tutte le parti, pretese di certezze assurde e ancora molto altro ma, soprattutto, domande inutili.

In un tono a metà tra l’ironico e il dissacratorio, una prospettiva inconsueta.

Al contrario di quanto sostengono studiosi serissimi e prendendo spunto da ciò che i filosofi hanno veramente detto o fatto, questo libro vuole dimostrare l’assoluta idiozia dei filosofi e la genuina inutilità dello studio della storia della filosofia nei licei. Beninteso: si tratta di uno scherzo. Forse.

Per informazioni

Libreria Zabarella di Barbara Da Forno

via Zabarella 80 - 35121 Padova

C.F. DFRBBR74H56G888S

P.IVA 04830240281

tel. 049.655115

email: libreriazabarella@gmail.com

www.facebook.com/libreriazabarella

https://www.instagram.com/libreriazabarella

https://mobile.twitter.com/librezabarella