Nuovo match per il campionato Top 12.

Sabato 6 ottobre alle 16 alla Argos Arena, C/o Impianti Memo Geremia, Via Gozzano 64, Argos Petrarca Rugby in sfida con il Verona Rugby.

