TOP12 al Memo Geremia: Argos Petrarca rugby al terzo confronto consecutivo con le Fiamme Oro

Torna il Peroni TOP12 dopo la pausa dedicata alle Coppe, e l’Argos Petrarca scende in campo in casa per la sesta giornata di campionato. E affronta per la terza settimana consecutiva le Fiamme Oro, dopo le due semifinali di Coppa Italia. Calcio d’inizio all’Argos Arena sabato 21 dicembre alle 15, arbitro Liperini di Livorno, assistenti Vedovelli di Sondrio e Boaretto di Rovigo, quarto uomo Cusano di Vicenza.

«Dopo due settimane di Coppa Italia», spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato, «riprendiamo il TOP12 contro le Fiamme Oro, chiudendo questa inedita serie di tre incontri consecutivi contro la squadra cremisi. Dopo la vittoria a Roma ed il conseguente accesso alla finale di Coppa abbiamo immediatamente voltato pagina, e ci siamo concentrati su quello che sarebbe accaduto in questo week end. Le Fiamme Oro ci precedono in classifica di 2 punti, e perciò questa partita sarà la più importante e difficile del trittico. Siamo consci che dopo la sconfitta a Mogliano non possiamo perdere ulteriori punti, a maggior ragione contro una delle principali candidate ai play off, ed abbiamo la necessità di rientrare tra le prime quattro.

Delle Fiamme Oro temiamo la grande fisicità degli avanti e l’estrema velocità dei trequarti, è una squadra alla quale non possiamo concedere turnover e dobbiamo essere molto pertinenti ed efficaci in ogni situazione di gioco. Fasi statiche, difesa e gioco strategico saranno i nostri focus principali. Non vediamo l’ora arrivi il momento del calcio d’inizio, teniamo molto a fare bene sul campo di casa davanti ai nostri meravigliosi tifosi».

In campo

La formazione annunciata del Petrarca: Fadalti; Coppo, Riera, Faiva, Leaupepe; Garbisi, Chillon; Grigolon, Trotta (cap.), Conforti; Gerosa, Michieletto; Swanepoel, Cugini, Franceschetto. A disp.: Rizzo, Carnio, Mancini Parri, Manni, Nostran, Navarra, Zini, Broggin.

Info web

