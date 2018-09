Topo Tip al centro commerciale Airone

Al centro commerciale Airone arriva Topo Tip: sabato 22 e domenica 23 settembre i bimbi potranno giocare con il loro personaggio preferito.

Il colorato mondo di Topo Tip nasce nel 2003 dal genio di Andrea Dami e la penna di Marco Campanella. Col suo musetto simpatico, il ciuffetto di peli in testa e i capricci sempre pronti ad esplodere, Tip porta il lettore a vivere le meravigliose avventure che ogni bambino si trova ad affrontare sul sentiero per diventare grandi. Il successo editoriale è da subito impattante; è così che nel 2014 debutta anche la prima serie animata in computer grafica 3D.

Programma

Il celebre topolino sarà il protagonista di un’attività di due giorni (sabato 22 e domenica 23 settembre con orario 10-13 e 15-20), che includerà:

area dedicata dove tutti i bambini potranno ritrovarsi con Topo Tip nel suo mondo, grazie a una scenografia che richiamerà le ambientazioni delle sue avventure;

angolo lettura in cui bimbi potranno ascoltare, grazie alla voce di un animatore, le fantastiche avventure di Topo Tip;

angolo laboratorio dedicato al riciclo, dove i piccoli ospiti impareranno il valore e l’importanza di dare nuova vita ai materiali;

angolo multimediale dove, grazie a una postazione tecnologia touchscreen, i piccoli potranno interagire e partecipare a giochi multimediali divertenti e stimolanti, tutti sul mondo di Topo Tip.

Domenica 23 settembre, a partire dalle 15, Topo Tip arriverà in persona al centro commerciale Airone, con uscite alle ore 15, 16, 17, 18 e 19. I bambini potranno incontrarlo e scattare con lui una foto ricordo.