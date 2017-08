Dall'1 al 3 settembre si svolge "La Topolino a Montegrotto tra colli, castelli e terme", raduno internazionale di auto d'epoca Fiat 500 A-B-C (Topolino) e derivate dal 1936 al 1955.

--> Link al programma completo

PROGRAMMA

Venerdì 1 settembre

ore 12 Ritrovo dei partecipanti a Montegrotto Terme in piazza Mercato (di fronte Hotel Garden). Parcheggio carrelli, convalida iscrizioni e assegnazione alberghi

ore 15.30 Riordino auto in piazza Carmignoto

ore 16 Partenza per Torreglia e visita guidata alla premiata ditta Luxardo.

ore 18.30 Rientro in albergo a Montegrotto Terme

ore 20.30 Cena in ristorante panoramico

Sabato 2 settembre

ore 8 Colazione in albergo

ore 8.30 Riordino delle vetture in piazza Carmignoto

ore 9 Partenza per giro panoramico dei colli Euganei, arrivo a Luvigliano e visita guidata a Villa dei Vescovi

ore 11 Partenza per Castelnuovo, Boccon, Vo' Euganeo, Lozzo Atestino e arrivo a Valbona con visita al castello e pranzo

ore 15 Partenza per Cinto Euganeo e visita guidata a Villa Beatrice d'Este

ore 16.30 Partenza per Arquà e arrivo a Valsanzibiocon visita guidata al parco di Villa Barbarigo

ore 18.30 Rientro in albergo a Montegrotto Terme

ore 20 Partenza per Tramonte di Teolo per la cena in luogo caratteristico

Domenica 3 settembre

ore 8 Colazione in albergo

ore 8.30 Riordino delle vetture al centro di Montegrotto Terme e mostra statica delle vetture

ore 10.30 Partenza per Monselice e visita guidata al castello di Lispida

ore 12 Arrivo a Montegrotto Terme e pranzo

ore 15 Termine manifestazione e saluti

INFORMAZIONI

TCSM Autostoriche

via Verdi, 35 - Badoere di Morgano

tcsm.autostoriche@virgilio.it

042.2739127

https://www.comune.torreglia.pd.it/eventi/raduno-topolino-colli-euganei/

