“Volgila e rivolgila, che tutto è in essa”, l’inesauribilità della Torah, incontro a Casa Pio X

Appuntamento domani, martedì 21 novembre, con gli incontri del Gruppo di studio e ricerca sull’Ebraismo, promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale dell’Ecumenismo e Dialogo interreligioso.

L’appuntamento è alle ore 20.45, in salone Lazzati di Casa Pio X (ingresso da via Vescovado 27) a Padova. Elia Richetti, già presidente dell’Assemblea rabbinica italiana e membro del Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia interviene sul tema “Volgila e rivolgila, che tutto è in essa” (Avoth V,21) L’inesauribilità della Torah.