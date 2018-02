Torneo ABCvolley - Green volley misto 4x4 a Montegrotto Terme

Torneo ABCvolley 2-3 giugno 2018 a Montegrotto Terme in Via del Santo.

Il Torneo ABCvolley è un evento sportivo che raduna gli appassionati del green volley di ogni età e livello di gioco ma anche uno spettacolare ritrovo estivo per quanti desiderino condividere con nuovi amici un weekend diverso fatto di salti, tuffi, schiacciate e tanto divertimento.

Un'occasione per un weekend tra amici, nell’area termale più grande d’Europa, tra sport, party e le rock band dell’albatrosLIVE festival che si svolge proprio in concomitanza al torneo.

Un’idea che nasce dalla volontà di Albatros Live di coniugare la migliore musica rock dell’albatrosLIVE festival di Montegrotto Terme (http://on.fb.me/1cHKfsF o www.albatroslive.com) con un torneo di green volley 4x4 misto e un PARTY (http://on.fb.me/1Ff1cH6) tutto da ballare! Il PARTY si terrà nel campo adiacente al terreno di gioco del Torneo ABCvolley. Ingresso sempre libero e gratuito per tutti.

All'esterno un'ampia area parcheggio gratuita.

In caso di mal tempo il torneo avrà luogo comunque, in strutture coperte.

► Iscrizione ◄

L’iscrizione è aperta a tutti, uomini e donne, maggiori di 16 anni. Ogni squadra deve avere almeno 1 giocatrice di sesso femminile.

Ecco cosa serve:

- foglio di iscrizione scaricabile qui http://www.abcvolley.com/iscrizione/

- certificato di sana e robusta costituzione (basta richiederlo al proprio medico di base)

- copia del bonifico

Il tutto da inviare a info@abcvolley.com

Per il PARTY invece?

Basta solo la voglia di divertirsi:) Ingresso libero e gratuito per tutti!

► Prezzi 2018 ◄

È previsto un costo di iscrizione di:

15 euro a giocatore

11 euro ad accompagnatore

Per le squadre iscritte entro il 29-04-2018 incluso, farà fede la data del bonifico inviato.

Da lunedì 30-04-2018 il costo sarà:

18 euro a giocatore

14 euro ad accompagnatore

Chiusura iscrizioni venerdì 18 maggio 2018

► Camping ◄

Per vivere al meglio lo spirito di aggregazione dell'ABCVolley, verrà predisposta una vasta area dedicata ai partecipanti al torneo e ai propri accompagnatori.

In questa zona sarà possibile allestire la propria tenda per passare la notte di Venerdì 1 giugno e Sabato 2 giugno. L'area non è adibita a campeggio e anche se è garantito l'utilizzo dei bagni durante tutta la durata del torneo e le relative notti, non sono presenti prese elettriche e idrauliche.

► Categorie ◄

La categoria “A” non prevede limitazioni di categoria.

La categoria “B” è limitata ai tesserati FIPAV maschi fino alla massimo alla Serie D inclusa. Non ci sono limitazioni per le ragazze, per chi è tesserato CSI/UISP o per i non tesserati nell’anno sportivo 2017-18.

La categoria “C” è limitata a 1 tesserato maschio e 1 tesserata femmina (FIPAV 3a Divisione o CSI , UISP serie A2) nell'anno sportivo 2017-2018, per squadra. Gli altri 2 giocatori (+eventuali riserve) non devono essere tesserati.

► Programma ◄

Venerdì 1 giugno

19-21 Check-in e welcome spritz per scaldare subito l’atmosfera!

Sabato 2 giugno

8 - 9 Check-in

9.30 - 12.30 Partite

12.30 - 14 Pranzo presso albatrosLIVE Festival

14 - 18 Partite

20.30-23 SPRITZ PARTY!

Domenica 3 giugno

8 - 9.30 Colazione

9.30 - 12.30 Partite

12.30 - 14 Pranzo presso albatrosLIVE Festival

14 - 18 Partite

18 Finale e Premiazioni

► Menù ◄

Al Torneo ABCvolley potrete contare sull’ottima cucina dell’albatrosLIVE festival per colazione, prazo e cena. Ecco cosa propone la casa: http://www.abcvolley.com/la-nostra-cucina/

► Info ◄

Campi da Calcio di Via del Santo, Zona Industriale di Montegrotto Terme - Padova

Mail: info@abcvolley.com

Web: www.abcvolley.com

