Torneo della Befana, evento sportivo con partite di minibasket a Padova

L'associazione sportiva dilettantistica Basket alta padovana organizza un torneo di pallacanestro, categoria aquilotti, dedicato ai bambini di quarta e quinta elementare.

La manifestazione offre ai bambini un momento ricreativo di vita e di sport, condividendo l'esperienza anche con i coetanei di altre regioni.

Le partite si svolgono in diversi campi da gioco situati in tutta la Provincia di Padova.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Padova.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.hurricanebasketball.it.

LA FINALE

La finale sarà ospitata alla Kioene Arena di Padova il 5 gennaio alle ore 15.30.

PER INFORMAZIONI

Asd Basket alta padovana

Telefono 348 2923979

Email info.hurricanebasketball@gmail.com

Sito web www.hurricanebasketball.it

IL TORNEO IN BREVE

DATE: dal 2.1.2017 al 5.1.2017

APERTO A: 40 squadre

LUOGO: Provincia di Padova, Veneto, Italia

CATEGORIA: Aquilotti (nati nel 06-07)

CAMPI DI GARA: 9

PARTITE PER OGNI SQUADRA: 7

PARTITE TOTALI: 140

OSPITALITA’ A SCUOLA: 150 brandine disponibili | pranzi e cene in ristorante

OSPITALITA’ IN HOTEL: Crowne Plaza Padova | 4 stelle

ISCRIZIONI: dal 1.10.2016 al 30.11.2016

INFO: info.hurricanebasketball@gmail.com