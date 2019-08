“Torreglia sotto le stelle” con le Tavole Tauriliane a villa dei Vescovi

Appuntamento gourmet il 3 settembre dalle ore 20 con la cucina delle Tavole Tauriliane in Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. Ognuno dei tredici ristoranti prepara nelle cucine volanti, allestite all'interno delle mura, dei giardini e delle terrazze della cinquecentesca Villa dei Vescovi, le proprie e diverse prelibatezze gastronomiche in abbinamento con le migliori selezioni enologiche.

Costo comprensivo di ingresso alla Villa dei Vescovi - bene FAI - parcheggio e servizio navetta, tasca con calice per le degustazioni dei vini abbinati ai 13 piatti e ai 13 dolci: euro 65 cad. con posto libero e itinerante. Per posto prenotato su tavolo di minimo otto persone, euro 75 cad.

Prenotazioni presso ogni singolo ristorante consultando indirizzi e numeri di telefono su www.tavoletauriliane.it

Info in tempo reale su https://www.facebook.com/TavoleTauriliane/

Dettagli e menu

Una lunga lista delle gustosità che le brigate di cucina delle Tavole Tauriliane prepareranno in diretta per voi nel corso della magica serata di Torreglia Sotto le Stelle a Villa dei Vescovi. Imperdibile evento gourmet del 3 settembre con inizio alle 20 in uno dei luoghi più scenografici dei Colli Euganei: la cinquecentesca Villa dei Vescovi FAI di Luvigliano di Torreglia.

Va ricordato che oltre all’elenco dei piatti e dei dessert, nel ticket d’ingresso, euro 65, a persona sono compresi anche la bisaccia con il calice per la degustazione dei vini del Consorzio di Tutela dei Colli Euganei; l’acqua e il caffè. Nonché il parcheggio e il servizio navetta che collegherà i parcheggi alla Villa. Infine, per quanti volessero prenotare con tavolo riservato per minimo 8 persone, il costo è di euro 75. È possibile effettuare la prenotazione presso ogni singolo ristorante…

Ristorante La Cantinetta

“cappuccio all’amatriciana”

“cannolo siciliano cin salsa ai frutti di bosco pistacchi e lamponi “

Trattoria La Griglia

“cochinillo asado en porchetta”

“…pesca gli amaretti”

Trattoria Al Pirio

“sfera di melanzana”

“morbido alla liquirizia”

Antica Trattoria Antenore

“baccalà in tocio con poenta fritta”

“tenerina di crema alle madorle e marasche”

Osteria Volante

“ polpette & Co “

“finta caprese”

Antica Trattoria Taparo

“flan ai porcini con crema di burrata e tartufo nero”

“cheesecake al ciccolato r salsa ai frutti di bosco “

La Torre – Corte Sconta

“risotto ai fiori di zucca e gamberi”

“bavarese alla fragola con crumble di pastafrolla”

Dario Ricevimenti

“hamburgher di coniglio”

“semifreddo al melograno su salsa di fichi

Enoteca San Daniele

“cinghiale con polenta di grani antichi di Baone”

“la torta della zia “

Ristorante La Tavolozza

“gnocchi di pesce in bianco e nero”

“cremoso al gianduia con coulis di lampone”

Ristorante Afazenda

“ravioloni farciti alle zucchine e fiori di zucca in polvere”

“panna cotta con marmellata di fragoline “

Ristorante Rifugio Monte Rua

“ tagliata live”

“il dessert…quando è l’ora ”

Antica Trattoria Ballotta

“la pizza del cuoco “

“zuppa inglese “

Info web

http://www.tavoletauriliane.it/

https://www.facebook.com/TavoleTauriliane/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2629445767087012/