Totem, il festival della rigenerazione urbana all'Arcella

Un festival di strada per celebrare la rinascita di un quartiere spesso definito “difficile”.

Il Totem Festival dal 20 al 23 giugno prenderà possesso delle strade dell’Ansa-Borgomagno all’Arcella (Padova) per incontri che spazieranno tra cultura, cinema, arte, musica e cibo con una cena finale (23 giugno ore 20, su prenotazione) lungo Via Dalmazia (chiusa per l’occasione) che coinvolgerà residenti e cittadini.

L’abbiamo chiamato Festival della Rigenerazione Urbana perché il prato in cui si svolgerà si trova tra vecchie fabbriche dismesse e campi abbandonati. “Il nostro obiettivo è che questa area possa diventare un laboratorio di partecipazione dal basso dei cittadini” spiega il Presidente Mauro Rolle. “La nostra associazione è nata un anno fa, dalla volontà di 40 famiglie residenti all’Arcella, proprio con l’intento di generare, partendo dal basso, azioni per la riqualificazione dello spazio urbano e attività di innovazione sociale. I nostri eventi hanno sede in aree del quartiere in cui si rendono necessarie azioni di riqualificazione, recupero e valorizzazione dei “vuoti urbani”. Così è stato per Strade la prima social dinner svoltasi in Via Bernina il 1 luglio 2018 e Arcella Tales lungo la ciclabile di San Bellino.

Il festival è organizzato in collaborazione con altre realtà che operano in quartiere: Cooperativa Il Sestante Onlus, Teatro Invisibile, Libreria Limerik, Associazioni sportive (Roca do Lobo, San Precario), Arcella Ground Museo Diffuso, Arcella Bella, Associazione Maisha, Associazione Kinima e ArcellaTown.

Nell’area del festival e nella bretella adiacente verranno allestite due installazione site-specific a cura dell’ artista padovana Marisa Merlin, di cui si allegano i progetti esecutivi. Si tratta di due opere create utilizzando cassette della frutta (quindi utilizzando materiali di recupero).

Il festival ha ottenuto una sponsorizzazione da AcegasApsAmga e gli è stato riconosciuto il titolo di ZeroImpactEvent in quanto sarà potenziato il servizio di raccolta differenziata e sarà valorizzata l’acqua di rete tramite speciali erogatori. Non ci saranno stoviglie, bicchieri, cannucce di plastica ma solo materiali riciclabili.

Domenica 23 giugno alle ore 18 ci sarà un dibattito sulla rigenerazione urbana vista dal punto di vista dell’amministrazione (interverranno il Vice Sindaco Arturo Lorenzoni, l’Assessore Andrea Micalizzi, l’Assessore Chiara Gallani), dell’Università (Prof. Edoardo Narne – Dicea per la presentazione del progetto Renzo Piano e Prof. Mauro Varotto – Dissgea) e gli interventi messi in atto da AcegasApsAmga per la sostenibilità e il decoro urbano (l’illuminazione che risparmia energia e riqualifica il territorio, la raccolta porta a porta che fa sparire i cassonetti dalle strade).

L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Padova, Assessorato al Decentramento e Assessorato alla Cultura.

Dettagli

Totem festival: il festival della rigenerazione urbana

Via Dalmazia – Ansa Borgomagno

dal 20 al 23 giugno 2019

Durante tutta la durata del Festival: Cicchetti e vini by “Le Mille” | Animazione per bambini

