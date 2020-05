Tour in bicicletta al Castello del Catajo

Le Terme e i Colli Euganei sono un territorio con infinite opportunità di conoscenza e svago. Scegli il nostro tour in bici (senza guida) per arrivare e scoprire con una visita il Castello del Catajo, la Villa privata attualmente più visitata del Veneto, una vera reggia con affreschi rinascimentali originali, che ha ospitato per secoli stravaganti feste, finte battaglie navali e illustri ospiti. Dopo la consegna della vostra bici, seguirete la pista ciclabile che porta al Monte Lispida, luogo di interesse antico per la trachite, la pietra vulcanica che veniva da qui estratta e portata con i burchi lungo i canali a Venezia per pavimentare Piazza San Marco. Farete una breve sosta per una foto esterna al Castello di Lispida, chiamato anche Villa Italia perché fu residenza del Re Vittorio Emanuele III durante la Grande Guerra.

Il percorso vi porta poi lungo il Canale Battaglia, antica via di navigazione lungo la quale oggi corre l’Anello ciclabile dei Colli Euganei. Ammirerete la Villa Emo di Rivella, opera di Vincenzo Scamozzi, l’architetto che terminò il Teatro Olimpico a Vicenza dopo la morte del Palladio. Pedalerete sempre in pianura e le forme acute dei colli, segno della loro origine vulcanica, ma anche i pianori tondeggianti che ospitano uliveti e vigneti, vi terranno compagnia lungo il percorso. Raggiungerete il borgo fluviale di Battaglia Terme con i suoi caratteristici ponti in stile veneziano e infine il Castello del Catajo per una visita per approfondire la storia di questa stupenda reggia veneta. Il Cortile dei Giganti, il lago con le ninfee, il Parco delle Delizie e gli affreschi del salone sono solo alcuni elementi di richiamo del castello.

Il tour rispetta le indicazioni contro la diffusione COVID-19. Il tour è dedicato a coppie o famiglie senza guida (nè in bici, nè al Castello). L’orario della partenza va prenotato al telefono e scaglionato per evitare assembramenti.

Data: ogni sabato e domenica da maggio ad ottobre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 16.

Durata: circa 2 ore

Difficoltà: facile, in pianura, adatto anche a bambini

Extra: 10 euro ebike, 9 euro ingresso Castello del Catajo (la visita è senza guida nei saloni affrescati e nel giardino, verrà fornito un file audio da ascoltare durante la visita in autonomia).

Prezzo bambini:

Per i bimbi più piccoli (1-4 anni), è incluso il seggiolino (a 5 euro) o il carrellino (a 10 euro) oppure il cammellino (per i 5-7 anni a 10 euro) a scelta.

Per i bimbi più grandi (oltre 8 anni), a 10 euro è incluso il noleggio bici, taglia bici in base all’età. Per maggiori dettagli, visitate la nostra pagina Accessori bici per bambini.

Alla prenotazione, indicare il sesso e l’altezza di tutti i partecipanti, inclusi i bambini.

Informazioni e contatti

Viaggiare Curiosi agenzia di turismo sostenibile e noleggio bici

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/