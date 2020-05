Tour in bici per famiglie e bambini

Abbiamo pensato per voi e per i vostri bambini un itinerario pianeggiante, lungo piste ciclabili e strade secondarie a basso traffico, con tappe brevi e tanto tempo libero per la visita di città murate e borghi. Avete sempre desiderato di fare una giornata in bici con i bambini, a diretto contatto con la natura, senza auto, senza mezzi pubblici, solo con le fantastiche due ruote? Non aspettate oltre perché ad Arquà Petrarca i bambini potranno assaggiare il gelato alle giuggiole e ammirare il Laghetto della Costa, sito UNESCO.

Ritirerete la vostra bici al nostro negozio di noleggio bici a Galzignano Terme, vicino all’Anello ciclabile dei Colli Euganei e riceverete la mappa e tutti i dettagli utili al vostro tour. Seguirete l’Anello ciclabile da Battaglia Terme, lungo l’argine del Canale Battaglia, alla città murata di Monselice dove vale la pena fare la visita a piedi del Santuario delle 7 Chiesette e godere del bel panorama che si apre sulla pianura, non prima di aver ammirato la torre ezzeliniana del Castello e le statue dei Nani (leggete i cartelli per scoprire chi erano).

Riprendete la pedalata e avvicinatevi ad Arquà Petrarca, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. E’ possibile vedere la Tomba e visitare la Casa del Poeta Francesco Petrarca e assaggiare il gelato alle giuggiole (per i bambini) e il famoso Brodo di giuggiole, il delizioso liquore locale (per i genitori). Se avete fame, fate picnic all’aria aperta sul Monte Castello con il Picnic bag fornito dal Ristorante Il Canzoniere. Lasciata Arquà alle vostre spalle, sulla strada in discesa, notate il Laghetto della Costa, un lago termale che è un sito UNESCO. Fermatevi con i bambini al cartello informativo in legno e scoprite perché.

Finalmente raggiungerete la tenuta del Castello di Lispida. Dalla collina di Lispida la trachite, la grigia pietra vulcanica usata per pavimentare i campi e le calli di Venezia, fu estratta e trasportata per molti secoli lungo i corsi d’acqua fino a Venezia. Il tour ha moltissimi spunti educativi ed attività divertenti per i vostri bambini, potete prenotarlo nei giorni feriali o festivi chiamando i contatti in calce.

Rientro al negozio di noleggio bici, fine servizi.

Itinerario: principalmente in pianura, su strade di campagna, strade asfaltate a basso traffico e argini fluviali

Quando: nel giorno che preferite su prenotazione

Punto d’incontro: nostro negozio Bike point in via Terme 84, Galzignano Terme (PD) con parcheggio gratuito

Difficoltà: facile, in pianura, 20 km di lunghezza, differenza di livello 25 m. Adatto a bambini.

Durata: mezza giornata indicativamente

Punti di interesse: porto fluviale di Battaglia Terme, Canale Battaglia, Monselice la città murata, Arquà Petrarca, Laghetto della Costa, Castello Lispida

Prezzo adulto: 15 euro. Include: noleggio bici da cicloturismo, mappa e spiegazione del percorso.

Prezzo bambino: 10 euro. Include: per i bimbi più piccoli, è incluso il seggiolino o il carrellino (1-4 anni) oppure il cammellino (5-7 anni) a scelta. Per i bimbi più grandi (oltre 8 anni), è incluso il noleggio bici, taglia bici in base all’età. Per maggiori dettagli, visitate la nostra pagina Accessori bici per bambini.

Extra: 10 euro ebike.

Picnic bag per pranzo Ristorante il Canzoniere tel. 0429 777918: 15 euro basic, 20 euro special.

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

Tel. 328 4089272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/tour-in-bici-per-famiglie/