Un regalo di Natale quello che il comune di Montagnana e la Confesercenti hanno voluto dare a cittadini e turisti.

Sabato 22 dicembre a partire dalle 14.30 si terrà il tour “Botteghe storiche a Montagnana: un tour insolito alla montagnana medievale”.

Per una volta infatti, non saranno solo le mura le protagoniste dell'itinerario, ma le botteghe storiche e artigianali della città che hanno “fondato” l'anima commerciale di Montagnana e che tuttora attirano i locali e i turisti per il fascino dei loro “saperi e sapori”.

Il tour toccherà le tappe più importanti della nascita della città murata attraverso la storia della nascita di alcune botteghe che caratterizzano il centro storico. Attraverso le vicende, personali e di famiglia, di abili commercianti e artigiani del gusto, l'itinerario ci porterà alla scoperta di una Montagnana “dietro il banco” poco conosciuta. L'itinerario ci porterà a scoprire la storia dei Fontana e del loro Prosciuttificio, ma anche la storica Bottega Mantoan, la rinomata Pasticceria Miola, la Cappelleria Bacco e le Mercerie Baruffaldi, aperte in città da più di 100 anni.

Il tour è gratuito, con iscrizione obbligatoria al 3476238422 - alice@historiatourism.it.

Partenza ore 14.30 da Iat Montagnana, Piazza Trieste, durata 2h.

Tutti i dettagli qui https://www.confesercentidelvenetocentrale.it/natale-a-montagnana-tour-delle-botteghe-storiche/