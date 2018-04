Tour dei colli Euganei in Spider

Il raduno primaverile del 27 maggio, organizzato dal club Viaggio in spider, si svolgerà nell'oasi naturalistica nel cuore dei colli Euganei. Attorno ai partecipanti si alterneranno boschi, vigneti, oliveti, ville, castelli e borghi storici.

Il tour oltre a deliziare la vista in un meraviglioso contesto paesaggistico, sarà anche l'occasione per conoscere le genuine specialità enogastonomiche: un abbinamento ideale di cultura e sapori.

Percorso

Il percorso partirà dalla provincia di Vicenza dove conoscerete e degusterete il riso Vialone Nano, e successivamente attraverserà l'ampio comprensorio dei colli Euganei. Le spider diventeranno un osservatorio privilegiato su antiche abbazie e signorili ville venete, simbolo ancora oggi di un inalterato fasto ed eleganza.

Nel tardo pomeriggio si arriva ad Arquà Petrarca, borgo fra i più belli d'Italia di chiara impronta medievale.

Si conclude con un aperitivo in tarda serata al castello di San Pelagio, dopo una visita dei suoi incantevoli ambienti e del Museo dell'Aria. Proprio da questo luogo, abitato da 400 anni dai conti Zaborra, Gabriele D'Annunzio nell'agosto del 1918 compì il suo rocambolesco volo su Vienna.

Partecipazione

Il costo d'iscrizione a equipaggio (veicolo + 2 persone) è di 130 euro, per una persona (veicolo + 1 conducente) è di 75 euro.

Nella quota sono compresi i costi delle due degustazioni, del pranzo e della visita al Museo dell'Aria al castello di San Pelagio.

Numero massimo di vetture Spider ammesse: 35

Evento riservato ai tesserati del club