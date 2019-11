Tour dietro le quinte per scoprire il laboratorio Zanetto ad Albignasego

Zanetto ha il piacere di invitarti il prossimo 8 novembre 2019 a scoprire il dietro le quinte dell'artigianato di lusso. Un tour che ti farà apprezzare la produzione artigianale, a partire dai disegni di Enrico Zanetto fino alle singole fasi di lavorazione compiute da 14 artigiani.

Un motivo in più per non mancare? La possibilità di acquistare a prezzi vantaggiosi alcuni nostri prodotti. Un fantastico aperitivo accompagnerà la giornata insieme. L'evento è gratuito ed è richiesta la prenotazione.

Informazioni e contatti

Web: http://www.zanetto.com