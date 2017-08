Visite guidate "Tour del mistero al castello di Valbona" con Ghost Hunter Padova

Domenica 10 settembre è in programma una serie di visite guidate dal titolo "Tour del mistero al castello di Valbona", incentrate sugli aspetti misteriosi che si celano all'interno del maniero.

Le visite sono previste alle ore 11 - 14.30 - 16 - 17.30 - 19.

Offerta libera.

Dalla leggenda agli strani avvenimenti, attraverso il racconto degli indagatori del paranormale del Ghost Hunter Padova, lasciatevi condurre nei misteri del castello di Valbona.

Diversi fatti inspiegabili hanno avuto luogo all'interno del castello nel corso della sua lunga storia: proprio a partire da questi, il gruppo di ricerca Ghost Hunter Padova ha intrapreso svariate indagini strumentali raccogliendo diverse foto e file audio particolari.

Nel corso della visita, i visitatori verranno condotti nelle stanze protagoniste della leggenda e dei misteriosi avvenimenti, e potranno visionare alcune fotografie particolari ottenute durante le ricognizioni svolte dal team di ricerca.

N.B. Visto il contesto in cui si articolano le visite guidate - ovvero durante l'evento "Ultima fiera di Valbona" - la proiezione dei risultati delle ricerche sarà limitata alle sole fotografie anomale, senza l'ascolto di tracce audio.

PRENOTAZIONE

La prenotazione è obbligatoria.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tour-del-mistero-al-castello-di-valbona-37246820242​

a partire dalle ore 14 dell'1 settembre.

Non sono ammesse prenotazioni attraverso altri canali (per esempio non sono valide le prenotazioni telefoniche al castello o il “partecipa” su Facebook.

Stampare la prenotazione e consegnarla al momento della visita.

In caso di impossibilità a partecipare una volta effettuata la prenotazione, lìorganizzazione invita ad annullare la stessa (seguendo le indicazioni presenti nella e-mail di prenotazione) in modo da lasciare ad altri l’opportunità di partecipare.

Le visite avranno luogo lungo le scale che conducono ai camminamenti di ronda: non sono purtroppo disponibili ascensori per chi ha difficoltà di deambulazione.

INFORMAZIONI

Evento organizzato da Castello di Valbona

Tour del Mistero ideato e curato dal Ghost Hunter Padova

https://www.facebook.com/ghosthunterpadova/

