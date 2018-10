"Tour nella Padova Gotica dell'800”, atmosfere noir e reading in centro storico

Padova Gotica, atmosfere noir in centro storico sabato 6 ottobre. Un tour guidato con reading letterari da “La Giostra dei fiori spezzati” di Matteo Strukul.

Sabato 6 ottobre, un nuovo appuntamento con i “Tour nella Padova Gotica dell’ ‘800”, il progetto di turismo letterario promosso dal Comitato Provinciale Pro Loco di Padova con il contributo della Regione Veneto, nato da un’idea di Alberto Botton de “Il Blog di Padova“ in collaborazione con Sugarpulp e PadovaWalks.

Con un tuffo indietro nel tempo nella Padova del 1888, l’appuntamento tra storia, turismo e letteratura ripercorre i luoghi del romanzo “La Giostra dei fiori spezzati” del padovano Matteo Strukul, Premio Bancarella 2017 con “I Medici”.

Il racconto delle guide turistiche Maria Claudia Crivellaro e Stefania Dantone e i reading letterari della Compagnia teatrale Agave, assieme alla presenza dei costumi d’epoca figuranti del gruppo Rosa Antico celebrano tutto il fascino mitteleuropeo di una città in grande trasformazione. Storia, aneddoti e trama del romanzo si intrecciano negli itinerari, per un’immersione ancora più realistica nell’atmosfera del romanzo.

L’itinerario parte da Piazza dei Signori, l’allora Piazza Unità d’Italia, con ritrovo sotto l’Arco della Torre dell’Orologio per poi spostarsi in Piazza Capitaniato, al Teatro Nuovo-Teatro Verdi e, attraverso Via Santa Lucia, in Piazza delle Erbe e concludere al Caffè Pedrocchi.

Due turni di visita: ore 17.30 e ore 18.

Prenotazione obbligatoria: segreteria@unplipadova.it

Costo euro 10 euro ridotto soci pro loco euro 8 (previa esibizione della Tessera Socio Pro Loco).

Ritrovo 15 minuti prima di ogni turno sotto la Torre dell’Orologio in Piazza dei Signori.

Calendario – Programma

Sabato 6 ottobre – ore 17.30 e ore 18

Atmosfere noir in centro storico

Costo euro 10, ridotto soci pro loco euro 8

Venerdì 19 ottobre – ore 18 e ore 18.15

Il Teatro Anatomico

Costo euro 15, ridotto soci pro loco euro 13

Sabato 3 novembre – ore 17.30 e ore 18

Atmosfere noir in centro storico

Costo euro 10, ridotto soci pro loco euro 8

Sabato 17 novembre – ore 17.15 e ore 18

Sulle orme di Alexander Weisz

Costo euro 15, ridotto soci pro loco euro 13

Sabato 24 novembre – ore 17.30 e ore 18

Atmosfere noir in centro storico

Costo euro 10, ridotto soci pro loco euro 8

