Tour nella Padova del romanzo gotico-noir “La giostra dei fiori spezzati. Il caso dell’angelo vendicatore”

Mercoledì 3 ottobre dalle 18.30 alle 20 tour letterario nella Padova di Strukul del romanzo "La giostra dei fiori spezzati".

Accompagnati da una guida e da un attore vivremo una passeggiata guidata alla scoperta della Padova di fine Ottocento documentata nel romanzo gotico-noir “La giostra dei fiori spezzati. Il caso dell’angelo vendicatore” di Matteo Strukul (2014). Al termine un calice di vino tra i portici della città.

L'itinerario ripercorre le vie che hanno assistito al passaggio de "L'Angelo Sterminatore", il cruento assassino de "La Giostra dei Fiori Spezzati" di Matteo Strukul prima di uccidere la sua vittima in Borgo Savonarola. Sarà proprio Via Savonarola con le strette rive del canale la sede di un efferato omicidio. Da qui ci avvieremo verso Ponte e Porta Molino dalla quale entreremo per percorrere Strà Maggiore (l'attuale via Dante da sempre conosciuta come la strada principale di ingresso alla città da nord). Dopo una breve sosta presso la Chiesa di Sant'Agnese il cui quartiere attiguo -a partire dall'omonima via- fu sede dei postriboli più conosciuti del centro città a fine Ottocento, continueremo a percorrere Via Dante fermandoci di fronte al Palazzo dei Monti Vecchi (attuale Banca Monte dei Paschi di Siena). Ci dirigeremo poi verso uno dei luoghi simbolo della città alto borghese dell'Ottocento: il Teatro Nuovo- successivamente Teatro Verdi. Il percorso proseguirà attraverso Piazza Capitaniato per raggiungere successivamente Piazza dei Signori o Piazza Unità d'Italia com'era chiamata allora. Termineremo infine il nostro viaggio nel secolo XIX in Piazza delle Erbe.

Ogni tappa ricostruisce la storia, la cultura, le trasformazioni urbanistiche della città e permette di entrare a vivo contatto con la vita sociale, ma anche le condizioni reali, i vizi e le virtù di una Padova da poco annessa allo Stato Italiano. Eleonora Duse, Giuseppe Verdi, Vittorio Emanuele II saranno richiamati alla memoria (anche attraverso aneddoti curiosi legati alla loro vita).

I reading itineranti con brani tratti dal romanzo scandiranno il percorso creando un contesto dalle atmosfere noir.

Biglietti

Quota di partecipazione 15 euro a persona. Prenotazione obbligatoria a Lovivo Tour Experience T. 049 2969340 e-mail info@lovivo.it www.lovivo.it

Info web

https://www.facebook.com/events/1799895400108148/

https://www.lovivo.it/esperienze/eventi/fiera-delle-parole-tour/